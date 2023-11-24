​Агент Самарджича прокомментировал интерес грандов итальянского футбола к его подопечному

Мы уже сообщали о том, что гранды итальянского футбола проявляют интерес к сербскому игроку «Удинезе» Лазару Самарджичу. В частности, видеть его в своем составе желал бы «Ювентус», все больше и больше похожий на сборную Сербии. Агент игрока Карстен Рикарт прокомментировал последние слухи.

- «Ювентус», конечно же, большой клуб. Но у Лазара есть действующий контракт до 2026 года. Важно понимать, какой клуб даст ему возможность расти и развиваться. Сейчас он счастлив в «Удинезе», потому мы не спешим. Лазар действительно является одним из самых интересных игроков чемпионата, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.