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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Самарджича прокомментировал интерес грандов итальянского футбола к его подопечному

24 Ноября 2023 • 03:42 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что гранды итальянского футбола проявляют интерес к сербскому игроку «Удинезе» Лазару Самарджичу. В частности, видеть его в своем составе желал бы «Ювентус», все больше и больше похожий на сборную Сербии. Агент игрока Карстен Рикарт прокомментировал последние слухи.

- «Ювентус», конечно же, большой клуб. Но у Лазара есть действующий контракт до 2026 года. Важно понимать, какой клуб даст ему возможность расти и развиваться. Сейчас он счастлив в «Удинезе», потому мы не спешим. Лазар действительно является одним из самых интересных игроков чемпионата, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Лазар Самарджич
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