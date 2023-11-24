​Мальдини: «Неудача на ЧМ-2002 была очень болезненной для меня»

Бывший футболист итальянской сборной Паоло Мальдини вспомнил свои выступления за национальную команду, в частности, чемпионат мира 2002 года, когда «скуадра адзурра» вылетела в 1/8 финала после памятного противостояния с Южной Кореей. По словам Мальдини, подобный вылет оказался для него крайне болезненным:

- Я знал, что это будет последний чемпионат мира для меня. И то, как мы вылетели, стало огромным ударом, не хотелось заканчивать все таким образом. Тот арбитр, Морено, все прикончил. Помню, как долго мы ругали его, я оскорблял его, по-испански, чтобы он понимал меня, но он так и не удалил меня с поля, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.