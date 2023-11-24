​Гравина пояснил, почему Италия отказалась от заявки на проведение чемпионата мира 2030 года

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина пояснил, почему Италия не захотела претендовать на совместное проведение чемпионата мира вместе с Испанией, Португалией и Марокко.

По его словам, Италия не захотела принимать участие в совместном проекте с мусульманской страной из-за убийства итальянского социолога Джулио Реджени в Египте в 2016 году.

- Вопросы морали важны в спорте. У нас есть ценности, есть имидж, мы стараемся следовать этим вещам, воспитывая новые поколения. Мы отказались от проведения турнира именно по этой причине, в том числе из-за дела Реджени. Нельзя все время делать вид, что ничего не произошло, - цитирует слова Гравины итальянское новостное агентство ITASportPress.