​Мальдини: «Мне хватает десять секунд, чтобы понять - будет ли с игрока толк или нет»

Знаменитый оборонец Паоло Мальдини отыграл в качестве бастиона защиты «Милана» целую четверть века и за это время привык прекрасно разбираться в футболистах. По его словам, ему хватает считанных секунд для того, чтобы разобраться - будет ли толк с молодого игрока или нет.

- Кроме таланта, большую роль играет дисциплина. Технику можно «нарастить», хотя тот, у кого она изначально есть, конечно, обладает преимуществом. Мне хватает десяти секунд, чтобы понять - будет ли с игрока толк или нет, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.