Пиоли вызвал 15-летнего Камарду в первую команду вместо Жиру

«Милан» вызвал в основную команду 15-летнего нападающего Франческо Камарду. Об этом в своих соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Юный футболист «Россонери» может появиться в составе «красно-чёрных» в грядущем матче Серии А – в нём миланцам будет противостоять «Фиорентина».

Дело в том, что команда Стефано Пиоли страдает из-за травм. Более того, недавно дисквалификацию на два матча заработал форвард Оливье Жиру. Поэтому Пиоли вне трансферного окна срочно нужен был игрок, которым можно закрыть очередную «дыру» в составе.

«Россонери» примут «Фиорентину» дома в грядущую субботу, 25 ноября. Текстовую трансляцию проведёт наш сайт.