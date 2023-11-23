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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли вызвал 15-летнего Камарду в первую команду вместо Жиру

23 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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25.11 22:45

«Милан» вызвал в основную команду 15-летнего нападающего Франческо Камарду. Об этом в своих соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Юный футболист «Россонери» может появиться в составе «красно-чёрных» в грядущем матче Серии А – в нём миланцам будет противостоять «Фиорентина».

Дело в том, что команда Стефано Пиоли страдает из-за травм. Более того, недавно дисквалификацию на два матча заработал форвард Оливье Жиру. Поэтому Пиоли вне трансферного окна срочно нужен был игрок, которым можно закрыть очередную «дыру» в составе.

«Россонери» примут «Фиорентину» дома в грядущую субботу, 25 ноября. Текстовую трансляцию проведёт наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Оливье Жиру Стефано Пиоли Франческо Камарда ещё теги

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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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