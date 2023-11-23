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Чемпионат Италии. Серия А

​«А курить там можно?» Сарри ответил на вопрос о Саудовской Аравии

23 Ноября 2023 • 22:58 Комментировать (1)

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? А курить там можно? Потом посмотрим», - сказал Сарри La Repubblica.

Стоит сказать, что Маурицио Сарри является заядлым курильщиком. Поскольку курение в технической зоне давно запретили, во время матчей Сарри держит в зубах окурок. Очевидно, это как-то помогает ему преодолевать тягу к курению.

«Если думать о будущем, то я хотел быть тренером «Лацио» на стадионе «Фламинио». Это проект, в который верит Клаудио Лотито, хотя очевидно, что ему нужны гарантии», - отметил тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Ноября 2023 в 23:28
Можно даже пить.. Только ночью.. А-ха-ха-ха..
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