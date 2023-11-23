​«Барселона» может подписать в центр поля игрока сборной Франции

«Барселона» изучает варианты по усилению средней линии поля. Ориоль Ромеу не стал равнозначной заменой Серхио Бускетсу, да ещё и молодой Гави угодил в лазарет с серьёзной травмой колена. На радаре каталонского гранда оказался Адриен Рабио из «Ювентуса». Как сообщает TodoFichajes, «сине-гранатовые» хотят подписать француза уже зимой, но готовы и подождать до лета. Важно то, что Рабио в конце сезона можно будет подписать бесплатно, ведь его контракт в Турине истекает и вряд ли будет продлён.

Адриену Рабио 28 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.