Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Барселона» может подписать в центр поля игрока сборной Франции

23 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать

«Барселона» изучает варианты по усилению средней линии поля. Ориоль Ромеу не стал равнозначной заменой Серхио Бускетсу, да ещё и молодой Гави угодил в лазарет с серьёзной травмой колена. На радаре каталонского гранда оказался Адриен Рабио из «Ювентуса». Как сообщает TodoFichajes, «сине-гранатовые» хотят подписать француза уже зимой, но готовы и подождать до лета. Важно то, что Рабио в конце сезона можно будет подписать бесплатно, ведь его контракт в Турине истекает и вряд ли будет продлён.

Адриену Рабио 28 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Адриен Рабио трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
19:56 · Россия. Премьер-лига
Колыванов рассказал, как Тикнизян может попасть в миланский «Интер»
19:32 · Италия. Серия А
​«Барселона» может подписать в центр поля игрока сборной Франции
17:05 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена сезона в топ-5 лигах Европы
16:33 · Италия. Серия А
​Сарри: «20 лет назад в Серии С были богатые футболисты, а теперь они с трудом сводят концы с концами»
13:37 · Италия. Серия А
«Атлетико» может предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков
13:34 · Италия. Серия А
Инсинье может перейти в клуб Серии А 1
13:05 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Миранчук был бы хорошим приобретением для «Зенита»
13:00 · Италия. Серия А
Лепёхин дал совет Алексею Миранчуку, где продолжить карьеру
11:54 · Италия. Серия А
«Реал» хочет купить защитника «Интера»
10:40 · Италия. Серия А
Сарри: «В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов» 2
05:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Милана»
05:04 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рому» слишком много критикуют, как и меня»
04:39 · Англия. Премьер-лига
​Мальдини: «Гвардиола - невероятный персонаж»
04:06 · Италия. Серия А
​Мальдини назвал самых строптивых игроков в итальянской сборной времён его выступлений
03:49 · Италия. Серия А
​Мальдини назвал самых сложных оппонентов в своей карьере
Все новости
Рекомендуем