​Сарри: «20 лет назад в Серии С были богатые футболисты, а теперь они с трудом сводят концы с концами»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался на тему проблем итальянского футбола.

«Слишком много матчей? Я уже пять лет об этом говорю, но меня всякий раз обвиняют в том, что я ищу отговорки и всё такое. Сейчас все об этом говорят. Нам приходится тренироваться по видео. Футболист должен проводить не больше 50 матчей в год.

Мы могли бы начать с мелочей – с отказа от летних турниров или с участием клубов Серии А на ранних стадиях Кубка Италии в августе. Чтобы они играли в гостях у команд Серии С, и эти клубы получали бы доход, позволяющий жить круглый год. 20 лет назад в Серии С были богатые футболисты, а теперь они с трудом сводят концы с концами», - сказал Сарри La Repubblica.