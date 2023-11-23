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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «20 лет назад в Серии С были богатые футболисты, а теперь они с трудом сводят концы с концами»

23 Ноября 2023 • 16:33 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался на тему проблем итальянского футбола.

«Слишком много матчей? Я уже пять лет об этом говорю, но меня всякий раз обвиняют в том, что я ищу отговорки и всё такое. Сейчас все об этом говорят. Нам приходится тренироваться по видео. Футболист должен проводить не больше 50 матчей в год.

Мы могли бы начать с мелочей – с отказа от летних турниров или с участием клубов Серии А на ранних стадиях Кубка Италии в августе. Чтобы они играли в гостях у команд Серии С, и эти клубы получали бы доход, позволяющий жить круглый год. 20 лет назад в Серии С были богатые футболисты, а теперь они с трудом сводят концы с концами», - сказал Сарри La Repubblica.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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