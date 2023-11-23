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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» может предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков

23 Ноября 2023 • 13:37 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
1 1.38 X 4.80 2 9.50
25.11 23:00

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с трансфером нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от журналиста Николы Баличе, «матрасники» могут предложить в обмен на серба бывшего форварда «Ювентуса» Альваро Морату или полузащитника Родриго де Пауля, который ранее выступал в итальянской Серии А в составе «Удинезе».

Продление контракта с Влаховичем является одним из желаний руководства «Ювентуса», но нападающий пока не спешит соглашаться на условия клуба.

Напомним, Влахович ранее также был интересен клубам из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората Душан Влахович Родриго де Пауль ещё теги

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