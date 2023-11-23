«Атлетико» может предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с трансфером нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от журналиста Николы Баличе, «матрасники» могут предложить в обмен на серба бывшего форварда «Ювентуса» Альваро Морату или полузащитника Родриго де Пауля, который ранее выступал в итальянской Серии А в составе «Удинезе».

Продление контракта с Влаховичем является одним из желаний руководства «Ювентуса», но нападающий пока не спешит соглашаться на условия клуба.

Напомним, Влахович ранее также был интересен клубам из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».