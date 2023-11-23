Инсинье может перейти в клуб Серии А

Экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, ныне выступающий за канадский «Торонто», может вернуться в Серию А. Об этом рапортуют итальянские СМИ.

В подписании 32-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Сам Инсинье наигрался в МЛС и желает вернуться на родину. За «Торонто» он выступает с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году. Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС Инсинье провел 20 поединков. Итальянец записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.