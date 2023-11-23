Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лепёхин дал совет Алексею Миранчуку, где продолжить карьеру

23 Ноября 2023 • 13:00 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин выказался касательно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

«Если у Миранчука есть варианты в Италии, то ему стоит остаться там. Нужно играть в европейском чемпионате, если есть возможность», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Алексей провел четыре поединка в Серии А, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего контракта 28-летнего игрока с «Аталантой» истекает летом 2025 года.

В минувшей кампании Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник сделал пять ассистов и забил четыре гола в 29 матчах чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Константин Лепёхин ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
13:37 · Италия. Серия А
«Атлетико» может предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков
13:34 · Италия. Серия А
Инсинье может перейти в клуб Серии А
13:05 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Миранчук был бы хорошим приобретением для «Зенита»
13:00 · Италия. Серия А
Лепёхин дал совет Алексею Миранчуку, где продолжить карьеру
11:54 · Италия. Серия А
«Реал» хочет купить защитника «Интера»
10:40 · Италия. Серия А
Сарри: «В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов» 1
05:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Милана»
05:04 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рому» слишком много критикуют, как и меня»
04:39 · Англия. Премьер-лига
​Мальдини: «Гвардиола - невероятный персонаж»
04:06 · Италия. Серия А
​Мальдини назвал самых строптивых игроков в итальянской сборной времён его выступлений
03:49 · Италия. Серия А
​Мальдини назвал самых сложных оппонентов в своей карьере
03:35 · Италия. Серия А
Воры ограбили дом Дзакканьи
03:19 · Италия. Серия А
​Мальдини: «Я сам отказался от участия в чемпионате мира 2006 года»
02:53 · Италия. Серия А
​Мальдини: «Сейчас игроку труднее провести всю карьеру в одном клубе, нежели ранее»
02:31 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Иличич мог получить «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем