Лепёхин дал совет Алексею Миранчуку, где продолжить карьеру

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин выказался касательно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

«Если у Миранчука есть варианты в Италии, то ему стоит остаться там. Нужно играть в европейском чемпионате, если есть возможность», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Алексей провел четыре поединка в Серии А, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего контракта 28-летнего игрока с «Аталантой» истекает летом 2025 года.

В минувшей кампании Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник сделал пять ассистов и забил четыре гола в 29 матчах чемпионата Италии.