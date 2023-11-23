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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» хочет купить защитника «Интера»

23 Ноября 2023 • 11:54 Комментировать

Фланговый защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов предложить за Дюмфриса порядка 35 миллионов евро.

Дензел защищает цвета «нерадзурри» с лета 2021 года. Контракт латераля с итальянским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Серии А Дюмфрис провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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