«Реал» хочет купить защитника «Интера»

Фланговый защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов предложить за Дюмфриса порядка 35 миллионов евро.

Дензел защищает цвета «нерадзурри» с лета 2021 года. Контракт латераля с итальянским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Серии А Дюмфрис провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.