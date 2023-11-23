Сарри: «В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов»

Бывший тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о том, что у него пошло не так во главе «старой синьоры». Напомним, итальянский специалист возглавлял команду в сезоне-2019/20, где после победы в чемпионате тут же был уволен.

«В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов, посыл был понятен сразу. Я выиграл скудетто с командой, которая находилась в конце своего цикла. Руководство хотело изменить игровой стиль, но клубу не хватило решимости. Я совершил ошибку, когда покинул «Челси». Мне не стоило возвращаться в Италию», – цитирует Сарри журналист Николо Скира.