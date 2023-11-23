Моуринью: «Рому» слишком много критикуют, как и меня»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что вокруг клуба слишком много безосновательной критики.

Португальский специалист привёл «Рому» к победе в Лиге конференций в 2022 году, а в прошлом сезоне добрался с командой до финала Лиги Европы. По мнению «особенного», критики недооценивают эти достижения.

«Думаю, «Рому» слишком много критикуют, как и меня. Внутри клуба есть что-то, что способствует этому, но факт остаётся фактом.

Один из примеров – наш выход в финал Лиги Европы. Некоторые говорили, что наш путь был слишком простым, но посмотрите, на «Ред Булл Зальцбург», «Реал Сосьедад» и «Фейеноорд», которые сейчас играют в Лиге чемпионов, посмотрите на «Байер». Кажется, их последнее поражение случилось в матче с «Ромой», – сказал в интервью TG2 Моуринью.