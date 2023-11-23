​Мальдини назвал самых строптивых игроков в итальянской сборной времён его выступлений

Бывший защитник итальянского «Милана» и сборной Италии рассказал об атмосфере, стоявшей в итальянской сборной в бытность его игроком «скуадры адзуррры». Речь, конечно же, не об общих словах вроде «в сборной стояла невероятная атмосфера» - Мальдини рассказал о самых неспокойных игроках сборной, которые могли устроить скандал в раздевалке и за словом в карман, что называется, не лезли.

- Мы, игроки, не всегда можем контролировать себя. Но чаще всего это все остается в раздевалке. Чиро Феррара, Анджело ди Ливио, Франческо Тотти - эти ребята могли вести себя очень громко в раздевалке, - цитирует слова Мальдини piantamilan.it.