​Мальдини назвал самых сложных оппонентов в своей карьере

Блистательный Паоло Мальдини отыграл всю свою карьеру в «Милане» и Серии А, во времена, когда итальянский чемпионат слыл самым престижным и сильным на планете. Мальдини назвал самых сложных оппонентов, с которыми ему приходилось иметь дело в ходе выступлений в итальянском первенстве. По его словам, это двое - аргентинец Диего Марадона и бразилец Роналдо:

- Марадона и Роналдо - игроки, которых было сложнее всего закрыть на поле, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Паоло Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год. Он пять раз выигрывал в составе клуа Лигу чемпионов - самый престижный клубный турнир футбольной Европы.