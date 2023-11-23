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Чемпионат Италии. Серия А

Воры ограбили дом Дзакканьи

23 Ноября 2023 • 03:35 Комментировать

Неприятная новость для атакующего полузащитника римского «Лацио» Маттии Дзакканьи - его дом ограбили воры. Вернувшись домой во вторник вечером вместе со своей супругой, популярной в Италии блоггершей Кьярой Насти и своим годовалым сыном Тьяго, футболист «Лацио» обнаружил, что в его доме побывали воры.

Они забрали с собой примерно 70 тысяч евро - частично наличными, но большей частью «товаром» в виде украшений и ценных вещей. Сейчас итальянская полиция пытается найти преступников, а супруга Дзакканьи увидела в произошедшем прекрасный сюжет для очередного выпуска своего блога.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маттиа Дзакканьи
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