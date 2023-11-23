​Мальдини: «Я сам отказался от участия в чемпионате мира 2006 года»

Бывший защитник итальянского «Милана» Паоло Мальдини выиграл все, что возможно, в ходе своей беспрецедентно долгой карьере в клубе. Однако он упустил шанс стать чемпионом мира, не поехав на немецкий чемпионат мира в 2006 году. По словам Мальдини, он испытывал проблемы со здоровьем и решил посвятить лето 2006 года выздоровлению.

- Я мог поехать на чемпионат мира в 2006 году, Липпи приглашал меня, но я отказался. Я испытывал боли, мне необходимо было подлечиться, чтобы наилучшим образом провести последние годы своей игровой карьеры, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.