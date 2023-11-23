​Мальдини: «Сейчас игроку труднее провести всю карьеру в одном клубе, нежели ранее»

Бывший защитник итальянского «Милана» Паоло Мальдини провел в клубе всю свою карьеру, без малого четверть века, и он считает, что сейчас игрокам сложнее провести в одном клубе всю свою карьеру.

- Сейчас игрокам становится все сложнее провести всю карьеру в одном клубе. Когда я начинал в 80-е, было сложнее уехать за границу, чем сейчас. Было сложнее вообще сменить команду, необязательно за границей. Существовали чуть иные механизмы. Мне повезло найти себе клуб, в котором хотелось оставаться всю карьеру, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В следующем своем матче Серии А «Милан» сразится с «Фиорентиной».