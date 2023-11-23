​Гасперини: «Иличич мог получить «Золотой мяч»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини тепло отозвался о бывшем игроке клуба, словенце Йосипе Иличиче. Тот одно время прекрасно выступал и вел клуб вперед, но затем по личным причинам резко сдал и в итоге решил вернуться к себе в Словению. Гасперини рассказал о своем видении произошедшего:

- Он заболел тут, я не знаю, как это случилось, но он стал замкнутым. Все время стремился домой. Говорил только об этом. Мы старались помочь ему, ведь считали его одним из лучших, на мой взгляд, он был достоин «Золотого мяча» у нас, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.