«Ювентус» был близок к подписанию Холанна и Беллингема

Эрлинг Холанн и Джуд Беллингем в своё время могли оказаться в «Ювентусе».

Об этом рассказал бывший скаут туринского клуба Маттео Тоньоцци. По его словам, норвежский нападающий и английский полузащитник, ныне являющиеся звёздами «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» соответственно, вполне могли оказаться в «Ювентусе» в самом начале своих карьер.

«Мы были близки к подписанию Беллингема в 2019 году, однако в итоге он решил остаться в «Бирмингеме» и продолжить развитие в привычных для себя условиях.

В ноябре 2017 года Холанн был в шаге от перехода к нам, но в клубе решили, что он слишком дорогой для игрока примаверы. Спустя несколько недель он заиграл за основу «Мольде» – и на него тут же набросились другие претенденты», – поведал в интервью Tuttosport Тоньоцци.