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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Я пытался привезти Месси в «Милан»

23 Ноября 2023 • 01:05 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1 2.00 X 3.60 2 3.90
25.11 22:45

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что хотел пригласить в клуб Лионеля Месси.

В 2021 году к звёздному аргентинцу, покинувшему «Барселону», приписывался интерес различных европейских грандов. Форвард в итоге перебрался в «ПСЖ». По словам Мальдини, «Милан» также рассматривал возможность подписания Месси.

«Думаю, наблюдать за таким игроком, как Месси, – это невероятное зрелище для всех. Я расстроился, когда прочитал, что он может перейти в «Интер». На протяжении десяти дней я пытался устроить его переход в «Милан», но потом мы поняли, что это просто невозможно», – цитирует MilanReports Мальдини.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лионель Месси Паоло Мальдини ещё теги

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