Мальдини: «Я пытался привезти Месси в «Милан»

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что хотел пригласить в клуб Лионеля Месси.

В 2021 году к звёздному аргентинцу, покинувшему «Барселону», приписывался интерес различных европейских грандов. Форвард в итоге перебрался в «ПСЖ». По словам Мальдини, «Милан» также рассматривал возможность подписания Месси.

«Думаю, наблюдать за таким игроком, как Месси, – это невероятное зрелище для всех. Я расстроился, когда прочитал, что он может перейти в «Интер». На протяжении десяти дней я пытался устроить его переход в «Милан», но потом мы поняли, что это просто невозможно», – цитирует MilanReports Мальдини.