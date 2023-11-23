Пинту: «Никто не думал, что «Рома» сможет позволить себе Моуринью, Дибалу и Лукаку»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о способности клуба переманивать в свои ряды звёзд.

Минувшим летом римляне арендовали у «Челси» Ромелу Лукаку, на которого ранее претендовали «Интер» и «Ювентус». Годом ранее в качестве свободного агента был подписан экс-форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, а в 2021 году команду возглавил звёздный тренер Жозе Моуринью.

«У нас есть база данных из 5000 игроков, которых мы делим на категории. Футболисты из категории A – это самые лучшие кандидаты, но в 90% случаев мы не можем их себе позволить финансово. Несмотря на это, мы хорошо справляемся с такими ситуациями, что показывают примеры Дибалы и Лукаку.

Также можно упомянуть и Моуринью. Как и в случае с Пауло и Ромелу, никто не думал, что он окажется в «Роме», – цитирует Football Italia Пинту.