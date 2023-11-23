Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пинту: «Никто не думал, что «Рома» сможет позволить себе Моуринью, Дибалу и Лукаку»

23 Ноября 2023 • 00:17 Комментировать
Рома
...
Удинезе
26.11 20:00

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о способности клуба переманивать в свои ряды звёзд.

Минувшим летом римляне арендовали у «Челси» Ромелу Лукаку, на которого ранее претендовали «Интер» и «Ювентус». Годом ранее в качестве свободного агента был подписан экс-форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, а в 2021 году команду возглавил звёздный тренер Жозе Моуринью.

«У нас есть база данных из 5000 игроков, которых мы делим на категории. Футболисты из категории A – это самые лучшие кандидаты, но в 90% случаев мы не можем их себе позволить финансово. Несмотря на это, мы хорошо справляемся с такими ситуациями, что показывают примеры Дибалы и Лукаку.

Также можно упомянуть и Моуринью. Как и в случае с Пауло и Ромелу, никто не думал, что он окажется в «Роме», – цитирует Football Italia Пинту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Ромелу Лукаку Пауло Дибала Тьягу Пинту ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
00:17
Пинту: «Никто не думал, что «Рома» сможет позволить себе Моуринью, Дибалу и Лукаку»
22 Ноября
21:52
Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии
21:33
Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
21 Ноября
23:07
Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»
21:59
«Челси» может повысить ценник Лукаку
15:11
«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро
17 Ноября
22:54
Моуринью не останется в «Роме»
16 Ноября
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
14 Ноября
00:47
Тотти: «Я хотел бы вернуться в «Рому», но моё желание нельзя назвать взаимным»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
01:05 · Италия. Серия А
Мальдини: «Я пытался привезти Месси в «Милан»
00:17 · Италия. Серия А
Пинту: «Никто не думал, что «Рома» сможет позволить себе Моуринью, Дибалу и Лукаку»
22 Ноября
23:40 · Италия. Серия А
Маккенни: «Когда я пришёл в «Ювентус», все были настроены против меня»
23:37 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» тоже нужен Хвича – ценник превышает 100 млн евро 1
23:32 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» рисковал сорвать сделку по де Лигту, подписывая Йылдыза
23:21 · Италия. Серия А
Барелла находится в одном шаге от нового контракта с «Интером»
23:13 · Италия. Серия А
Маккенни: «Ювентусу» пора вернуть скудетто»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона
21:52 · Италия. Серия А
Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии
21:33 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
21:26 · Италия. Серия А
Шкриньяр объяснил, чем Лига 1 отличается от Серии А
19:42 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» не подтверждают интерес к Сперцяну – журналист
18:51 · Италия. Серия А
​Известны самые высокооплачиваемые игроки Серии А 1
18:27 · Италия. Серия А
​Назван срок возможного нового контракта Влаховича
18:06 · Англия. Премьер-лига
Осимхен выбрал новый клуб на случай ухода из «Наполи» слухи
Все новости
Рекомендуем