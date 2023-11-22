Маккенни: «Когда я пришёл в «Ювентус», все были настроены против меня»

Футболист «Ювентуса» Уэстон Маккенни вспомнил, как начиналось его пребывание в клубе.

Американский полузащитник пополнил ряды «бьянконери» в 2020 году – его арендовали у «Шальке 04», а по окончании сезона-2020/21 выкупили за 20,5 млн евро.

«Когда я впервые оказался в «Ювентусе», никто не знал, кто я такой, все были настроены против меня и выражали сомнения. Именно в таких условиях я проявляю себя лучше всего – когда нужно доказывать, на что ты способен», – высказался в интервью Sky Sport Маккенни, в прошлом сезоне выступавший в аренде в «Лидсе».

На счету 25-летнего хавбека в общей сложности 13 голов и шесть результативных передач в 108 матчах за «Ювентус».