Барелла находится в одном шаге от нового контракта с «Интером»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла в ближайшее время должен продлить свой договор.

Текущий контракт 26-летнего игрока истекает только в 2026 году, но в «Интере» впечатлены выступлениями хавбека и готовы наградить его более выгодным соглашением. По сведениям итальянских СМИ, стороны находятся в одном шаге от договорённости по условиям сделки. Ранее сообщалось, что обновлённый контракт футболиста будет рассчитан до 2028 года, а его зарплата составит порядка 6 млн евро за сезон.

В активе Николо Бареллы одна результативная передача в 16 матчах команды Симоне Индзаги в нынешней кампании.