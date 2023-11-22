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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла находится в одном шаге от нового контракта с «Интером»

22 Ноября 2023 • 23:21 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла в ближайшее время должен продлить свой договор.

Текущий контракт 26-летнего игрока истекает только в 2026 году, но в «Интере» впечатлены выступлениями хавбека и готовы наградить его более выгодным соглашением. По сведениям итальянских СМИ, стороны находятся в одном шаге от договорённости по условиям сделки. Ранее сообщалось, что обновлённый контракт футболиста будет рассчитан до 2028 года, а его зарплата составит порядка 6 млн евро за сезон.

В активе Николо Бареллы одна результативная передача в 16 матчах команды Симоне Индзаги в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла

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