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Чемпионат Италии. Серия А

Маккенни: «Ювентусу» пора вернуть скудетто»

22 Ноября 2023 • 23:13 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни рассказал, что думает о перспективах команды в текущем сезоне.

Команда Массимилиано Аллегри занимает вторую строчку в Серии А, но уже в следующем туре может стать первой – для этого потребуется одолеть в очной битве «Интер», лидирующий с отрывом в два очка. Встреча пройдёт 26 ноября в Турине.

«Очевидно, что в Серии А нет простых матчей, но на данный момент именно игра против «Интера» является для нас самой важной. Победа в этой встрече поставит нас в отличную позицию, но, конечно, каждый последующий матч также будет крайне важен, поскольку преимущество ещё необходимо удержать. Ещё рано загадывать, но наша команда готова принять вызов, «Ювентусу» пора вернуть скудетто», – приводит Football Italia слова Маккенни.

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