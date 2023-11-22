Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии

22 Ноября 2023 • 21:52 Комментировать
Рома
...
Удинезе
26.11 20:00

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью заявил о намерении поработать в чемпионате Саудовской Аравии.

60-летний специалист может покинуть свой нынешний пост по окончании сезона – его контракт с «Ромой» истекает в июне, а переговоры о новом договоре не ведутся. По слухам, к «особенному» уже проявляют интерес саудовские клубы, готовые предложить именитому наставнику выгодные условия.

«Предложения из Саудовской Аравии? Скажу честно, я думаю, что однажды действительно отправлюсь туда. Однако, говоря «однажды», я не имею в виду завтра или послезавтра», – передаёт комментарии Моуринью инсайдер Джанлука ди Марцио.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
21:52
Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии
21:33
Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
01:45
Отец Лукаку: «На месте Ромелу я бы поехал в Саудовскую Аравию» 1
21 Ноября
23:07
Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»
21:59
«Челси» может повысить ценник Лукаку
15:11
«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро
16 Ноября
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
14 Ноября
00:47
Тотти: «Я хотел бы вернуться в «Рому», но моё желание нельзя назвать взаимным»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
23:13 · Италия. Серия А
Маккенни: «Ювентусу» пора вернуть скудетто»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона
21:52 · Италия. Серия А
Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии
21:33 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
21:26 · Италия. Серия А
Шкриньяр объяснил, чем Лига 1 отличается от Серии А
19:42 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» не подтверждают интерес к Сперцяну – журналист
18:51 · Италия. Серия А
​Известны самые высокооплачиваемые игроки Серии А 1
18:27 · Италия. Серия А
​Назван срок возможного нового контракта Влаховича
18:06 · Англия. Премьер-лига
Осимхен выбрал новый клуб на случай ухода из «Наполи» слухи
16:35 · Италия. Серия А
Рабио выбрал самый сложный турнир между Лигой чемпионов, чемпионатом мира и Евро
16:29 · Италия. Серия А
Рабио: «Когда Аллегри возглавил «Ювентус», между нами мгновенно образовалась химия»
16:07 · Россия. Премьер-лига
​Клубы Серии А просмотрели Тикнизяна и Сперцяна
15:12 · Италия. Серия А
​Рабио поддержал Погба, которого накажут за допинг
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заинтересовался двумя защитниками «Челси»
14:22 · Италия. Серия А
​«Интер» начал переговоры с одним из лидеров
Все новости
Рекомендуем