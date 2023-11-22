Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью заявил о намерении поработать в чемпионате Саудовской Аравии.

60-летний специалист может покинуть свой нынешний пост по окончании сезона – его контракт с «Ромой» истекает в июне, а переговоры о новом договоре не ведутся. По слухам, к «особенному» уже проявляют интерес саудовские клубы, готовые предложить именитому наставнику выгодные условия.

«Предложения из Саудовской Аравии? Скажу честно, я думаю, что однажды действительно отправлюсь туда. Однако, говоря «однажды», я не имею в виду завтра или послезавтра», – передаёт комментарии Моуринью инсайдер Джанлука ди Марцио.