Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о возможном назначении в мадридский «Реал».

«Королевский клуб», вероятно, расстанется с нынешним рулевым Карло Анчелотти, чей контракт истекает по окончании сезона. Одним из предполагаемых сменщиков называется Моуринью – его контракт с «Ромой» также завершится летом 2024 года.

«Моё возвращение в «Реал»? Зачем думать о ком-то другом, когда у тебя и так есть прекрасный тренер? Флорентино Перес – очень умный человек, я хорошо его знаю. Как мадридист и поклонник таланта Анчелотти, я надеюсь, что сезон сложится для «Реала» фантастически, а Карло останется. Он идеальный тренер для этого клуба.

Только сумасшедший покинет «Реал» по своей воле, и одним из этих сумасшедших был я», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Моуринью.