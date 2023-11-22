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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр объяснил, чем Лига 1 отличается от Серии А

22 Ноября 2023 • 21:26 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр рассказал о разнице между французской Лигой 1 и итальянской Серией А.

Напомним, 28-летний футболист перебрался в «ПСЖ» минувшим летом из миланского «Интера», за который выступал с 2017 года.

«В лиге 1 много сильных игроков, быстрых игроков, физически хорошо готовых игроков. Здесь действительно большая разница с Италией. Серия А, возможно, больше про тактику, а здесь больше индивидуальных действий, сильные футболисты, с которыми не так просто справиться», — цитирует защитника официальный сайт парижан.

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел 15 матчей с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча. Кроме того, на счету футболиста две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр

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