Шкриньяр объяснил, чем Лига 1 отличается от Серии А

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр рассказал о разнице между французской Лигой 1 и итальянской Серией А.

Напомним, 28-летний футболист перебрался в «ПСЖ» минувшим летом из миланского «Интера», за который выступал с 2017 года.

«В лиге 1 много сильных игроков, быстрых игроков, физически хорошо готовых игроков. Здесь действительно большая разница с Италией. Серия А, возможно, больше про тактику, а здесь больше индивидуальных действий, сильные футболисты, с которыми не так просто справиться», — цитирует защитника официальный сайт парижан.

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел 15 матчей с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча. Кроме того, на счету футболиста две желтые карточки.