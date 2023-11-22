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Чемпионат Италии. Серия А

​Известны самые высокооплачиваемые игроки Серии А

22 Ноября 2023 • 18:51 Комментировать (1)

Заработные платы футболистов всегда являются обсуждаемой темой в футбольном мире. На страницах TuttoMercartoWeb был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Серии А.

Первую строчку в этом рейтинге делят сразу три игрока – Душан Влахович и Адриен Рабио из «Ювентуса», а также Ромелу Лукаку из «Ромы». Они зарабатывают по 7 миллионов евро в год чистыми.

На четвёртой позиции находится вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны с окладом в 6,5 миллиона евро в год. Пятое место делят три представителя «Интера» – Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам – а также Алекс Сандро из «Ювентуса». Эти игроки зарабатывают по 6 миллионов евро ежегодно.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ЮвиК
22 Ноября 2023 в 19:40
Щесны красава вообще норм устроился.
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