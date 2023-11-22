​Назван срок возможного нового контракта Влаховича

На фоне интереса к Душану Влаховичу из Англии «Ювентус» рассчитывает договориться с футболистом о пролонгации трудового соглашения. Как сообщает 90min, туринский клуб обсуждает с сербом контракт, который был бы рассчитан до середины 2028 года.

Действующий договор связывает Влаховича со «старой синьорой» до завершения сезона 2025/2026.

В январе Душану Влаховичу исполнится 24 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 10 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Влаховича в 70 миллионов евро.