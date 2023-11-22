Рабио: «Когда Аллегри возглавил «Ювентус», между нами мгновенно образовалась химия»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри.

«Я встретился с Аллегри за год до своего трансфера в «Ювентус». Он был главным человеком, который хотел меня здесь видеть. Когда я пришёл, Массимилиано покинул клуб, но когда он вернулся, между нами мгновенно образовалась химия. Я нормально не играл около 6 месяцев, получал критику и всё ещё адаптировался. Тем не менее, мне удалось добиться прогресса», – цитирует Рабио Calciomercato.

У Рабио следующим летом истекает контракт с «Ювентусом». Ранее сообщалось, что руководство готово предоставить французу роль капитана, чтобы убедить его остаться в клубе.