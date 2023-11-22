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Чемпионат Италии. Серия А

​Рабио поддержал Погба, которого накажут за допинг

22 Ноября 2023 • 15:12 Комментировать

Полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба грозит наказание после проваленного теста на допинг. Комментарий на этот счёт дал другой французский футболист «старой синьоры» - Адриен Рабио.

«Я не знаю, что будет с Погба. Мы всегда разговариваем. Мы вместе ужинали перед тем, как я ехал в сборную. Поль всегда улыбчив и общителен. Думаю, что ситуация давит на него. Надеюсь, он получит самые лёгкие санкции. Поль разочарован. Он великий игрок, великий человек. Справиться со всем, через что ему пришлось пройти, любому было бы очень сложно», - сказал Рабио La Gazzetta dello Sport.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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