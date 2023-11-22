​«Интер» начал переговоры с одним из лидеров

«Интер» вступил в переговорный процесс с полузащитником Николо Бареллой, желая продлить контракт с одним из лидеров команды. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят подписать с Бареллой контракт до середины 2028 года.

Стороны обсуждают зарплату в районе 6 миллионов евро за сезон. Футболист и клуб могут ударить по рукам в начале 2024 года.

Действующее трудовое соглашение связывает Николо Бареллу с «Интером» до конца сезона 2025/2026. За миланскую команду хавбек провёл 203 матча, в которых забил 20 голов и отдал 45 голевых передач на партнёров.