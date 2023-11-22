Локателли всё ещё под сомнением на матч с «Интером»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли всё ещё находится под большим сомнением на матч против миланского «Интера», который состоится в ближайшее воскресенье в рамках очередного тура Серии А.

По информации от La Gazzetta dello Sport, хавбек «старой синьоры» вряд ли сможет принять участие в дерби Италии. Напомним, в первые дни после вызова в национальную сборную Локателли сломал ребро и покинул расположение команды Лучано Спаллетти.

В нынешнем сезоне 25-летний Локателли провёл в чемпионате Италии 12 матчей, где записал на свой актив забитый гол и результативную передачу.