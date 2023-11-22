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Чемпионат Италии. Серия А

Тебас: «Если кто и может приблизиться к АПЛ, так это Серия А»

22 Ноября 2023 • 09:54 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об итальянской Серии А.

Тебас отметил высокий потенциал чемпионата Италии, выразив мнение, что именно Серия А способна приблизиться к Английской премьер-лиге.

«Чтобы играть в крупном соревновании, вам нужно быть экономически устойчивым, однако там есть президенты, которые продолжают тратить деньги на свои клубы. В Италии очень высокий уровень доходов на душу населения, отличный контракт с телевидением, развитый спорт», — приводит слова Тебаса Marca.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии турнирную таблицу возглавляет «Интер», опережающий второй «Ювентус» на два очка. Действующий чемпион Серии А «Наполи» занимает четвёртую строчку, отставая от «нерадзурри» на 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Тебас
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