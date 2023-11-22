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Чемпионат Италии. Серия А

​Тассотти: «Возвращение Ибрагимовича обязательно скажется в лучшую сторону»

22 Ноября 2023 • 04:22 Комментировать

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может получит новую роль в «Милане», хотя официально об этом пока не объявлено. Бывший защитник итальянского клуба Мауро Тассотти не сомневается в том, что гипотетическое возвращение Златана сыграет клубу на руку.

- Такой персонаж, как Ибрагимович, не может никоим образом навредить клубу. Это обязательно скажется в лучшую сторону для клуба. Но надо поставить перед ним четкую задачу и конкретно определить его роль и полномочия, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it.

Тассотти выступал за «Милан» с 1980 по 1997 год.


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