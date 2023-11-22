​Тассотти: «Так и не понял, за что убрали Мальдини»

В начале декабря исполнятся полгода с того момента, как руководство «Милана» уволило Паоло Мальдини, легенду клуба. Ему инкриминировали неудачную сделку с бельгийцем Шарлем де Кетеларе. Однако Мауро Тассотти, в прошлом выступавший в «Милане» вместе с Паоло, не понимает причин такого решения и сейчас:

- Я и сейчас не понимаю, почему Паоло уволили. Никто толком ничего не объяснил и я думаю, что это вообще не связано с работой. Мне кажется, что и Паоло, и Массара отлично поработали, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it.

Мауро Тассотти защищал цвета итальянского «Милана» с 1980 по 1997 год.