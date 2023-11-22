Тренер молодёжной сборной Турции: «Йылдыз талантливее Роналду»

Главный тренер молодёжной сборной Турции Левент Сюрме оценил способности футболиста «Ювентуса» Кенана Йылдыза.

18-летний атакующий полузащитник в нынешнем сезоне привлекается с матчам первой команды «Ювентуса», а в октябре дебютировал за главную сборную Турции. В недавней товарищеской встрече с Германией (3:2) Йылдыз отметился первым забитым мячом за национальную команду.

«Мы следим за ним ещё с тех пор, когда ему было 12-13 лет. В Германии тоже хотели его заиграть. Два года назад им интересовались многие топ-клубы. Я считаю, что Йылдыз талантливее Криштиану Роналду – он превосходит португальца в технике обращения с мячом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Сюрме.