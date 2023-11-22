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Чемпионат Италии. Серия А

​Тассотти: «Пиоли проделал невероятную работу, к нему не может быть претензий»

22 Ноября 2023 • 02:36 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Милана» Мауро Тассотти считает, что руководство «Милана» не должно ставить под сомнение работу наставника Стефано Пиоли, при котором клуб вернул себе Скудетто. Тассотти считает, что Пиоли и так прыгнул выше головы и прекрасно справляется.

- Конечно, в таких клубах, как «Милан», после любой неудачи начинают судачить о смене тренера, но я считаю, что Пиоли прекрасно справляется. И я бы не стал даже поднимать вопросы о смене тренера, особенно сейчас, в этой очень важной части сезона, - цитирует слова бывшего защитника клуба pianetamilan.it.


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