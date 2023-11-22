​Тассотти: «Пиоли проделал невероятную работу, к нему не может быть претензий»

Бывший защитник итальянского «Милана» Мауро Тассотти считает, что руководство «Милана» не должно ставить под сомнение работу наставника Стефано Пиоли, при котором клуб вернул себе Скудетто. Тассотти считает, что Пиоли и так прыгнул выше головы и прекрасно справляется.

- Конечно, в таких клубах, как «Милан», после любой неудачи начинают судачить о смене тренера, но я считаю, что Пиоли прекрасно справляется. И я бы не стал даже поднимать вопросы о смене тренера, особенно сейчас, в этой очень важной части сезона, - цитирует слова бывшего защитника клуба pianetamilan.it.