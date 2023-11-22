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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может потерять полузащитника в январе слухи

22 Ноября 2023 • 02:17 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Хавбек «Наполи» Эльиф Элмас рассматривает возможность ухода из клуба.

24-летний футболист недоволен своей ролью в команде – он хочет получать значительно больше игровой практики. По сведениям Calciomercato, Элмас всерьёз задумался об уходе. Полузащитник сборной Северной Македонии может запросить трансфер уже в январе, если в ближайшее время ситуация не претерпит изменений.

Трансферная стоимость Эльифа Элмаса, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 26 млн евро, а его контракт с «Наполи» рассчитан до 2025 года. Интерес к игроку приписывался «РБ Лейпцигу» и «Интеру».

В нынешнем сезоне Элмас принял участие в 11 матчах, но лишь трижды появился в старте.

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