Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Отец Лукаку: «На месте Ромелу я бы поехал в Саудовскую Аравию»

22 Ноября 2023 • 01:45 Комментировать
Рома
...
Удинезе
26.11 20:00

Роже Лукаку, отец Ромелу Лукаку, высказался о карьере своего сына.

Минувшим летом форвард «Челси» получал выгодные предложения из Саудовской Аравии, но решил остаться в Европе. 30-летний бельгиец отправился в аренду в «Рому», где проведёт весь нынешний сезон.

«Ромелу сделал свой выбор, перейдя в «Рому», но на его месте я бы уехал в Саудовскую Аравию. Сколько он мог зарабатывать в «Аль-Хиляле»? 45 млн евро в год? Ромелу 30 лет, у него двое детей. В какой-то момент нужно подумать о себе и своей семье. Но он хотел продолжить карьеру в Европе», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова отца Лукаку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

21 Ноября
23:07
Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»
21:59
«Челси» может повысить ценник Лукаку
15:11
«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро
17 Ноября
22:54
Моуринью не останется в «Роме»
16 Ноября
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
14 Ноября
00:47
Тотти: «Я хотел бы вернуться в «Рому», но моё желание нельзя назвать взаимным»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
01:45 · Италия. Серия А
Отец Лукаку: «На месте Ромелу я бы поехал в Саудовскую Аравию»
00:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» поспорит с «Ювентусом» за игрока «Монако»
21 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Варан хочет продолжить карьеру в Серии А слухи
23:32 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может купить топ-игрока за 50 млн евро
23:07 · Италия. Серия А
Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»
22:47 · Англия. Премьер-лига
Бремер: «Я сосредоточен на «Ювентусе», но однажды хотел бы поиграть в АПЛ»
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может повысить ценник Лукаку
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает переговоры по Санчо слухи
21:34 · Италия. Серия А
Маротта поделился планами «Интера» на январское трансферное окно
21:23 · Италия. Серия А
Маротта: «Лаутаро признавался, что хочет остаться в «Интере» на долгие годы»
20:46 · Италия. Серия А
Три известных клуба следят за Пабло Солари слухи
18:55 · Германия. Бундеслига
​За Хвичей следит европейский суперклуб
16:24 · Италия. Серия А
Бастони пропустит 3 ближайших матча «Интера»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро
13:48 · Италия. Серия А
Маркизио: «Интер» сильнее «Ювентуса» в плане игры, состава и опыта»
Все новости
Рекомендуем