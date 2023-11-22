Отец Лукаку: «На месте Ромелу я бы поехал в Саудовскую Аравию»

Роже Лукаку, отец Ромелу Лукаку, высказался о карьере своего сына.

Минувшим летом форвард «Челси» получал выгодные предложения из Саудовской Аравии, но решил остаться в Европе. 30-летний бельгиец отправился в аренду в «Рому», где проведёт весь нынешний сезон.

«Ромелу сделал свой выбор, перейдя в «Рому», но на его месте я бы уехал в Саудовскую Аравию. Сколько он мог зарабатывать в «Аль-Хиляле»? 45 млн евро в год? Ромелу 30 лет, у него двое детей. В какой-то момент нужно подумать о себе и своей семье. Но он хотел продолжить карьеру в Европе», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова отца Лукаку.