«ПСЖ» поспорит с «Ювентусом» за игрока «Монако»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

В числе претендентов на 24-летнего футболиста, как известно, фигурирует итальянский «Ювентус», планирующий усилить среднюю линию в зимнее трансферное окно. По информации журналиста Адриена Гренье, конкуренцию «старой синьоре» в борьбе за француза намерен составить «ПСЖ». Интерес к хавбеку также приписывался «Манчестер Юнайтед».

Юссуф Фофана отыграл 12 поединков за «Монако» в текущем сезоне, отметившись тремя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 млн евро.