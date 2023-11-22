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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» поспорит с «Ювентусом» за игрока «Монако»

22 Ноября 2023 • 00:28 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
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24.11 23:00

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

В числе претендентов на 24-летнего футболиста, как известно, фигурирует итальянский «Ювентус», планирующий усилить среднюю линию в зимнее трансферное окно. По информации журналиста Адриена Гренье, конкуренцию «старой синьоре» в борьбе за француза намерен составить «ПСЖ». Интерес к хавбеку также приписывался «Манчестер Юнайтед».

Юссуф Фофана отыграл 12 поединков за «Монако» в текущем сезоне, отметившись тремя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 млн евро.

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