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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»

21 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Рома
...
Удинезе
26.11 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пока не знает, где продолжит карьеру.

Трудовой договор португальского рулевого с римлянами истекает по окончании сезона. По слухам, стороны не намерены продолжать сотрудничество, однако сам Моуринью не подтвердил информацию о приближающемся уходе.

«Я до сих пор не знаю, останусь ли в «Роме» после завершения сезона. Я не говорил об этом с владельцами клуба, поэтому пока не могу ничего сказать о своём будущем», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Моуринью, занимающего пост с 2021 года.

«Рома» занимает седьмую позицию в Серии А после 12 туров. 26 ноября «волки» сыграют против «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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