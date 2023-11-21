Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пока не знает, где продолжит карьеру.

Трудовой договор португальского рулевого с римлянами истекает по окончании сезона. По слухам, стороны не намерены продолжать сотрудничество, однако сам Моуринью не подтвердил информацию о приближающемся уходе.

«Я до сих пор не знаю, останусь ли в «Роме» после завершения сезона. Я не говорил об этом с владельцами клуба, поэтому пока не могу ничего сказать о своём будущем», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Моуринью, занимающего пост с 2021 года.

«Рома» занимает седьмую позицию в Серии А после 12 туров. 26 ноября «волки» сыграют против «Удинезе».