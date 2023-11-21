Маротта поделился планами «Интера» на январское трансферное окно

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что команда не нуждается в усилении.

«Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице Серии А после 12 туров, опережая «Ювентус» на два очка. По мнению гендиректора миланского гранда, в распоряжении Симоне Индзаги достаточно сильный состав для достижения всех целей на сезон.

«Мы не планируем январских подписаний, и одна из причин заключается в том, что в январе довольно трудно проворачивать выгодные сделки. Кроме того, мы считаем, что уже предоставили Симоне Индзаги состав, отвечающий всем требованиям. Сейчас наша команда очень сильна», – приводит инсайдер Николо Скира высказывания Маротты.