Маротта: «Лаутаро признавался, что хочет остаться в «Интере» на долгие годы»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта в очередной раз поделился мыслями о будущем Лаутаро Мартинеса.

Текущий контракт 26-летнего аргентинца истекает в 2026 году, но в клубе давно заинтересовано в подписании обновлённого договора с капитаном.

«Новый контракт Мартинеса? Эта ситуация не вызывает никаких вопросов. Лаутаро неоднократно признавался, что хочет остаться с нами на долгие годы. Мы находимся на одной волне, мы хотим продолжать сотрудничество, так что переговоры будут лёгкими», – цитирует известный инсайдер Фабрицио Романо гендиректора «нерадзурри».