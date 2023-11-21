Вингер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пабло Солари находится в шорт-листе сразу трёх европейских команд.

По информации журналиста Экрема Конура, за 22-летним футболистом пристально наблюдают два итальянских клуба и один испанский. По данным источника, в услугах Солари заинтересованы «Наполи», «Ювентус» и «Валенсия».

В 2023 году Солари принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и стал автором 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Ривер Плейт» действует до конца 2026 года. Трансферная стоимость Солари оценивается в восемь миллионов евро.