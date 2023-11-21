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Чемпионат Италии. Серия А

Три известных клуба следят за Пабло Солари слухи

21 Ноября 2023 • 20:46 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Вингер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пабло Солари находится в шорт-листе сразу трёх европейских команд.

По информации журналиста Экрема Конура, за 22-летним футболистом пристально наблюдают два итальянских клуба и один испанский. По данным источника, в услугах Солари заинтересованы «Наполи», «Ювентус» и «Валенсия».

В 2023 году Солари принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и стал автором 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Ривер Плейт» действует до конца 2026 года. Трансферная стоимость Солари оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ювентус Наполи Ривер Плейт трансферы футбола - зима 2024 Пабло Солари ещё теги

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