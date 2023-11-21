Бастони пропустит 3 ближайших матча «Интера»

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастон пропустит минимум три ближайших матча своей команды. По информации от Sky Sport Italia, результаты последнего обследования показали, что итальянец точно не поможет «нерадзурри» в матчах с туринским «Ювентусом», лиссабонской «Бенфикой» и «Наполи».

Источник сообщает, что наиболее вероятной датой возвращения является 9 декабря, когда «Интер» встретится в чемпионате Италии с «Удинезе». До этого болельщикам не стоит надеяться на появление Алессандро.

Напомним, Бастон продолжает восстанавливаться после своей мышечной травмы, которую получил в этом месяце.