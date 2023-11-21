Маркизио: «Интер» сильнее «Ювентуса» в плане игры, состава и опыта»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что «старая синьора» в данный момент уступает миланскому «Интеру» во многим аспектах. Напомним, в ближайшее воскресенье команды встретятся между собой в рамках Серии А.

«Интер» сильнее «Ювентуса» в плане игры, состава и опыта. Тем не менее, «Ювентус» на старте сезона показал устойчивость и выдал стабильные результаты. Надеюсь, мы увидим очень зрелищный матч. Кого бы я назвал ключевым игроком «Ювентуса»? Кьезу», – цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.

«Интер» сейчас занимает первое место в Серии А с 31 очком. У второго «Ювентуса» в активе на два очка меньше.