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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: «Интер» сильнее «Ювентуса» в плане игры, состава и опыта»

21 Ноября 2023 • 13:48 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что «старая синьора» в данный момент уступает миланскому «Интеру» во многим аспектах. Напомним, в ближайшее воскресенье команды встретятся между собой в рамках Серии А.

«Интер» сильнее «Ювентуса» в плане игры, состава и опыта. Тем не менее, «Ювентус» на старте сезона показал устойчивость и выдал стабильные результаты. Надеюсь, мы увидим очень зрелищный матч. Кого бы я назвал ключевым игроком «Ювентуса»? Кьезу», – цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.

«Интер» сейчас занимает первое место в Серии А с 31 очком. У второго «Ювентуса» в активе на два очка меньше.

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