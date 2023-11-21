Жиру: «Мой контракт с «Миланом» заканчивается летом, но я хочу остаться»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями по своему будущему. Напомним, французский форвард выступает за «россонери» с лета 2021 года, но его нынешний контракт подойдёт к концу по окончании сезона.

«Мой контракт с «Миланом» заканчивается летом, но я хочу остаться. Переговоры по новому контракту ещё не начинались, но я думаю, скоро мы сядем и обсудим ситуацию», – цитирует Жиру итальянский журналист Николо Скира.

Жиру в этом сезоне провёл 11 матчей в итальянской Серии А, где отметился 7 голами и 3 результативными передачами. В сентябре французскому футболисту исполнилось 37 лет.